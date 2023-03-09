انهيار جزئي بعقارين في الإسكندرية دون خسائر بشرية

انهارت أجزاء من عقارين قديمين، الأربعاء، الأول كائن في 8 حارة العيوني، المتفرعة من شارع الفراهدة العمومي، والثاني رقم 3 حارة السنانين المتفرع من الشمرلي، والاثنين تابعين لنطاق حي الجمرك في الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، وغرفة عمليات الحي، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار أجزاء من عقارين قديمين في منطقة بحري.

وبانتقال الأجهزة المعنية إلى موقع الانهيارين، تم فرض سياج تأميني حولهما حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات، وبالفحص تبين أن العقار الأول "خالٍ من السكان"، فيما صدر للعقار الثاني قرار ترميم عام 1992 وجارٍ عرض ملفه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

جرى تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.

