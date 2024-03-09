أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، تنفيذها عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة.

وفي بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت سنتكوم لقد "أجرينا عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية شمال غزة، السبت، لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر".

وساهمت في العملية، طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وجنود مختصون في توصيل الإمدادات جوا، حسب البيان نفسه.

وأكد البيان، أن "طائرات أمريكية من طراز C-130 أنزلت ما يزيد على 41 ألفا و400 وجبة طعام و23 ألف زجاجة مياه شمال غزة، ما أتاح للمدنيين الوصول إلى المساعدات الحيوية"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية إن "عمليات الإنزال الجوي تعد جزءًا من جهد متواصل لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة".

وفي وقت سابق السبت، نفت الولايات المتحدة أن تكون عمليات الإنزال التي نفذتها شمال غربي مدينة غزة أمس الجمعة، تسببت في وقوع قتلى وجرحى جراء إسقاط طائرات لمساعدات "بشكل خاطئ".

وقالت، القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إنها "على علم بالتقارير عن وقوع ضحايا مدنيين نتيجة لعمليات الإنزال الجوي لأغراض المساعدات الإنسانية".

وأمس الجمعة، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات "بشكل خاطئ" شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في بيان عبر منصة تلجرام، بـ"ارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ".

وأوضح أن المساعدات "سقطت على رؤوس ومنازل المواطنين شمال غرب مدينة غزة ظهر الجمعة".

من جانبه، طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، "بفتح المعابر البرية لإدخال آلاف أطنان المساعدات بشكل فوري وعاجل منعا لتعمُّق المجاعة في قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزة والشمال"، معتبرا أن عمليات إنزال المساعدات من الطائرات "غير مجدية وليست هي الطريقة المثلى".

ومنذ أكثر من أسبوع تواصل مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على قطاع غزة، إضافة إلى عمليات نفذتها الولايات المتحدة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان القطاع ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".