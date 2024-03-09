الرئيس السيسي يفسر سبب اللجوء لإنزال المساعدات جوا لقطاع غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة حرصت على فتح معبر رفح على مدار 24 ساعة.

وأضاف في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم السبت، أن الدولة أبدت أيضًا حرصًا لاستغلال أي فرصة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكر أن البعض ادعى أن معبر رفع مغلق وهو كلام غير صحيح لأن المعبر مفتوح على مدار الوقت.

وأوضح أن اللجوء للإنزال الجوي للمساعدات قد يكون راجعا في أحد الأسباب إلى بُعد مناطق شمال غزة، بجانب أن هناك تحديات في إدخال المساعدات من المعابر.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

ويحضر فعاليات الندوة التثقيفية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.

وتحتفل مصر يوم 9 مارس من كل عام بذكرى يوم الشهيد، وذلك إحياء لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، خلال حرب الاستنزاف.

ويوم الشهيد لتكريم أبناء الوطن المخلصين، الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد دون انتظار لمقابل أو عائد ليستمر الوطن نابضا بالحياة، ومثمرا بالخير والسلام والنماء للمواطنين كافة ومن أجل حياة أفضل.