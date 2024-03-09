أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن إدارة الحمام التعليمية تنظيم قافلة دعم مدرسي لطلاب الشهادة الإعدادية غدا الأحد، والتي تضم فريق عمل مكون من خبراء المعلمين بالإدارة التعليمية وتحت إشراف قسم التعليم الإعدادي، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للمعلمين والطلاب بالمدارس.



وأشار إلى أن ذلك يأتي وفق تعليمات مدير المديرية، وتزامنا مع انطلاق أتوبيس الدعم المدرسي لإدارتي السلوم الحدودية والعلمين خلال الأسبوع الماضي، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.



وأكد شحاتة على ضرورة تنفيذ مراجعة شاملة ومكثفة للمحتوى التعليمي الذي تم تدريسه للطلاب منذ بدء الفصل الدراسي الثاني، والمساهمة الإيجابية في الارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي لطلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس التي تستهدفها قافلة الدعم المدرسي مع انطلاقها غدا.



وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الارتقاء بالعملية التعليمية بكافة عناصرها -الطلاب والمعلمين- كونهما يعدان حجر الزاوية في العملية التعليمية ولتحقيق نتائج متميزة في العملية التعليمية.