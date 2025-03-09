توج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني فرناندو مونزو بكأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على نادي الزمالك بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بنهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي، بعد الفوز على بتروجت بثلاثة أشواط دون رد، في الدور قبل النهائي.

فيما وصل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر المحلي، بعد الفوز على سبورتنج بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك أمس السبت حضور جماهيري لكلا الفريقين بعدما حصل اتحاد الكرة الطائرة على موافقة الأمن لحضور 500 مشجع لكل فريق.