انهيار مبنى على رؤوس ساكنيه بمخيم جباليا شمالي غزة

أفاد مراسل روسيا اليوم في قطاع غزة فجر اليوم الأحد، بانهيار مبنى سكني متصدع جراء الحرب على غزة، فوق رؤوس ساكنيه في منطقة مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع.





وأشار إلى إصابة 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدتان إثر انهيار المبنى، فيما هرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى المبنى وشرعت في انتشال المصابين، دون أنباء عن سقوط قتلى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين يوم السبت جراء استهداف القوات الإسرائيلية تجمعا للمواطنين شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار.

كما لقي فلسطينيان يوم الجمعة مصرعهما في قصف شنته مسيّرة إسرائيلية على تجمع للأهالي، شرق مدينة غزة شماليّ القطاع.

يأتي ذلك فيما تواصل السلطات الإسرائيلية منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر بشكل كامل، فيما تشهد المفاوضات حالة من الجمود في ظل تنكر إسرائيل لاستحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين طلب مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من إسرائيل إرجاء استئنافها للحرب على غزة، في محاولة لإحداث اختراق في المحادثات.

وأوعز المستوى السياسي الإسرائيلي للجيش بالاستعداد بشكل فوري للعودة إلى القتال في قطاع غزة، وذلك على خلفية تجميد المفاوضات وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى في إطار وقف إطلاق النار المبرم مع حركة حماس، حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11".