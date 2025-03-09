 تاسع يوم رمضان.. 60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تاسع يوم رمضان.. 60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك

وكالات
نشر في: الأحد 9 مارس 2025 - 9:25 م | آخر تحديث: الأحد 9 مارس 2025 - 9:25 م

أدى 60 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم التاسع من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد- حسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

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