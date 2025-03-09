كوريا الجنوبية: توقعات بمظاهرات حاشدة في سول بعد الإفراج عن يون

من المتوقع أن يتجمع مئات الآلاف من الأشخاص في العاصمة الكورية الجنوبية، سول، اليوم الأحد في مظاهرات مؤيدة أو معارضة للرئيس المعزول يون سوك يول، وذلك بعد يوم من الإفراج المفاجئ عنه من الاحتجاز.

ووفقا للشرطة، من المقرر أن تعقد كنيسة سارانج جيل، التي يقودها الناشط المحافظ القس جون كوانج-هون، قداسا في مكان مفتوح قرب المقر الرئاسي في وسط سول في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي(0200 بتوقيت جرينتش).

كما تعتزم مجموعة "أنجري بلو" المدنية المحافظة تنظيم مظاهرة منفصلة ضد عزل يون عند جناح بوسينجاك في الساعة 1 ظهرا(0400 بتوقيت جرينتش)، قبل التوجه في مسيرة عبر شارع جونجنو 3-جا.

وفي المقابل، نظّم نشطاء يطالبون بالإطاحة الفورية بيون مظاهرة ليلية بالقرب من قصر جيونجبوك في سول، ويعتزمون عقد مؤتمر صحفي أمام المجمع الحكومي القريب في الساعة 11 صباحا لإعلان "حالة طوارئ" تمتد لمدة أسبوع للمطالبة بإقالة يون.

وفي تمام الساعة 2 ظهرا، سيبدأ المتظاهرون مسيرة من المتحف الوطني للقصر، مع توقع حضور نحو 100 ألف شخص، مما سيؤدي إلى إغلاق جزئي للطرق في المنطقة.

كما ستنظم مظاهرة أخرى في الساعة 7 مساء في جوانجهوامون.

وقد شهدت سول مظاهرات واسعة النطاق على مدار الأشهر الماضية منذ فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي.

يذكر أنه تم إطلاق سراح يون يوم السبت من مركز الاحتجاز الذي كان محتجزا فيه منذ منتصف يناير الماضي بتهمة قيادة تمرد، وذلك بعد أن قضت المحكمة بعدم قانونية احتجازه.