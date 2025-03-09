أمريكا: مقتل شخص وإصابة ثلاثة من أفراد أسرته إثر انقلاب منزل متنقل جراء عاصفة شديدة في تكساس

لقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة من أفراد أسرته عندما انقلبت منزلهم المتنقل عدة مرات في مضمار سباقات موتوربليكس في ولاية تكساس أثناء عاصفة رعدية قوية تسببت في أضرار واسعة النطاق في منطقة تبعد حوالي 25 دقيقة جنوب دالاس أمس السبت.

وتسببت رياح قوية بسرعة تصل إلى 90 ميلا في الساعة (145 كيلومترا في الساعة) في اقتلاع سقف أحد فنادق سلسلة "دايز إن" يقع على الطريق السريع 45، وألحقت أضرارا بمنازل في جميع أنحاء مقاطعة إليس، وأدت إلى انقلاب بما لا يقل عن سبع شاحنات نصف مقطورة على الطريق السريع 35.

وأدت العواصف القوية أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 20 ألف شخص، لكنها لم تتسبب في حدوث أي أعاصير.

وظل حوالي 2000 منزل بدون كهرباء بعد ظهر اليوم الأحد، لكن من المتوقع أن تعود الكهرباء بحلول نهاية اليوم. كما تساقطت حبات برد بحجم ربع دولار في المنطقة.