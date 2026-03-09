صحفية الشروق سمر إبراهيم تفوز بجائزة مصطفى وعلى أمين في فرع الصحافة الانسانية

أعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية، اليوم الاثنين، أسماء الفائزين بجوائز الأعمال المنشورة في عام 2025، حيث فازت الصحفية بجريدة الشروق سمر إبراهيم بجائزة الصحافة الانسانية عن "شهادات ضحايا الاذلال الجنسى على يد الدعم السريع بالسودان".

واعتمد مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية، معلنا فوز الكاتب الصحفى الكبير " محمد سلماوى " على جائزة شخصية العام الصحفية عن عام 2025 ، وفوز الكاتب الصحفى الكبير " عزت إبراهيم " بجائزة أفضل كاتب مقال .

كما أعلن المجلس أيضا الفائزين بالاعمال المنشورة في عام 2025 ، بعد انهاء عمل اللجان المحايدة من فرز الاعمال المقدمة في مجالات التحقيق الصحفى ، والصحافة الانسانية ، والصورة الصحفية ، وصحافة الفيديو وجائزة شباب الصحفيين.

وفازت الصحفية "سمر إبراهيم "(جريدة الشروق) بجائزة الصحافة الانسانية عن "شهادات ضحايا الاذلال الجنسى على يد الدعم السريع بالسودان "، وفازت الصحفية " أمانى عوض" (جريدة المال ) بجائزة التحقيق الصحفى عن موضوع "الجانب المظلم للرفيق الذكى"، وفازت الصحفية "مارولا مجدى" (موقع العربية مصر) بجائزة صحافة الفيديو عن "رقص المولوية للحب والسلام "، وفاز الصحفى الشاب "احمد الأمير" (جريدة الوطن) بجائزة الشباب عن موضوع "الضوء القاتل : رحلة الفسفور الأبيض من الثغرة الى أجساد اهالى قطاع غزة " وفاز المصور الصحفى خالد كامل (موقع اليوم السابع) بجائزة الصورة الصحفية عن " تضحيات الام من اجل أبنائها اثناء المطر"

كما اعتمد مجلس الامناء منح جائزة الانتماء للكاتب الصحفى الكبير "محمد الشماع " (جريدة الاخبار ) اضافة الى جائزة الاول على قسم الصحافة باكاديمية اخبار اليوم وفازت بها "جنة محمد حنفى"، وجائزة الاول قسم صحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة وفازت بها "مى احمد السيد".

وصرحت صفية مصطفى أمين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجوائز أن المؤسسة سوف تقيم احتفالا لإحياء ذكري عملاقى الصحافة مصطفى وعلى أمين حيث يتم تسليم الجوائز للفائزين وتكريم لجان التحكيم .