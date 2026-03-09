وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو ويطمئن على إجراءات تأمين المباني المجاورة

قام الفريق كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وإبراهيم بخيت نائب رئيس الهيئة، ومسؤولو الشركات المنفذة، بجولة تفقدية بمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة (أكتوبر / القاهرة الجديدة)، والتي تربط بين منطقة السادس من أكتوبر ومحطة الفسطاط بمصر القديمة، ويتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية تحت إشراف مكتب استشاري عالمي، طبقا لأعلى المعايير الفنية ومعايير الأمن والسلامة.

وتابع الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم الإثنين، الموقف التنفيذي للمحطة وتقدم المعدلات الإنشائية لباقي محطات المرحلة الأولى، وكذلك تقدم معدلات تنفيذ أعمال الحفر النفقي للنفقين بالجزء الأول من المرحلة الأولى (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه)، حيث وصلت الماكينة الأولى إلى محطة المتحف المصري الكبير، والثانية إلى محطة الرماية، والثالثة في الطريق إلى محطة مدكور، والرابعة في الطريق إلى محطة الطالبية.

كما تأكد الوزير من الأعمال الجارية بشأن تجميع ماكينتي حفر الأنفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط، حيث جاري إنزال أول الماكينات بمحطة الفسطاط على أن تبدأ أعمال حفر النفق الأول من منتصف شهر مارس الحالي في اتجاه محطة الملك الصالح، وعلى أن تبدأ ماكينة الحفر الثانية عملها في حفر النفق الثاني في منتصف شهر أبريل القادم من نفس محطة الفسطاط في اتجاه محطة الملك الصالح.

وناقش الوزير خلال جولته التفقدية مع إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومسؤولي الهيئة القومية للأنفاق نتائج الرصد الجارية على مدار الساعة الخاصة بالمبنى رقم (30) المجاور للمحطة، وكذلك أعمال اللجان المشكلة لمتابعة تقارير الرصد لحالة المبنى، والإجراءات التي تمت لحقن التربة حول المبنى المتضرر نتيجة كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بمحيط المحطة، وما استتبعه من إخلاء سكان المبنى والمبنى المجاور له وتسكينهم في فنادق قريبة بـالمنيل كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من أعمال المعالجة وحقن التربة حول المبنى المتضرر لتأمينه وجسم المحطة، لمنع حدوث أي حركة أو هبوط.

وأكد وزير النقل أن عودة السكان ستكون بالتزامن مع التأكد والتحقق التام، من خلال عمل اللجان، من السلامة الإنشائية للمبنيين.

وقدم المحافظ الشكر لوزير النقل على المتابعة المستمرة للإجراءات المتخذة بشأن المبنى رقم (30)، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأنفاق بشأن سرعة تسكين المبنيين في فنادق والاهتمام بهم، وسرعة ودقة عمل اللجان المشكلة لمتابعة هذا الموضوع، والأعمال الجارية في محيط المحطة من حيث الاهتمام بمتابعة المنشأ وحالته الإنشائية وتأمينه، وأعمال حقن التربة التي تم تنفيذها.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع الجاري بطول 19 كيلو متر بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية)، ويجري حاليا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية (الفسطاط – القاهرة الجديدة)، والتي تمتد بطول 26.9 كيلو متر وعدد 21 محطة (6 علوية + 15 نفقية)، حيث تمتد في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة، لينتهي بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق (القاهرة / السويس)، نهاية المرحلة الثانية.

وأشارت الوزارة إلى دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري) من الخط الرابع للمترو بطول 16.3 كيلو متر بعدد 10 محطات لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها، ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري. كما يجري حاليا دراسة تنفيذ المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة) بطول 38.7 كيلو متر بعدد 8 محطات للوصول حتى العاصمة الإدارية الجديدة وتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) في محطة مطار العاصمة. ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يوميا بعد اكتمال تنفيذه.