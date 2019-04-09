الاتحاد الأوروبي يصف فرض واشنطن تعريفة جمركية إضافية بـ«الأمر المبالغ فيه»

وصف الاتحاد الأوروبي فرض واشنطن تعريفة جمركية إضافية على عدد من البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على دعم الاتحاد المتواصل لشركة (إيرباص) المصنعة للطائرات بـ"الأمر المبالغ فيه لحد كبير".

ونسب راديو (فرانسا الدولي)، اليوم الثلاثاء، لمصدر بالمفوضية الأوروبية - لم تسمه - ردا على البيان الصادر عن الممثل التجاري الأمريكي - القول إن "الاتحاد الأوروبي مقتنع بأن مستوى التدابير المضادة مبالغ فيه إلى حد كبير".

وكان البيان قد أفاد بأن منظمة التجارة العالمية وجدت - مرارا وتكرارا - أن إعانات الاتحاد الأوروبي لشركة (إيرباص) تسببت في آثار سلبية على الولايات المتحدة ويبدأ مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة منهجه لتحديد منتجات الاتحاد الأوروبي التي قد يتم فرض رسوم إضافية عليها حتى يزيل الاتحاد الأوروبي تلك الإعانات" حيث تسببت إعانات الاتحاد الأوروبي للطائرات المدنية الكبيرة في أضرار تقدر بنحو 11 مليار في التجارة سنويا.

يذكر أن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة نشر - أيضا - قائمة أولية بسلع الاتحاد الأوروبي التي تم تعيينها لتكون خاضعة لزيادة الرسوم وتتضمن القائمة تعريفة على الطائرات غير العسكرية والأجزاء المنتجة في فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا أو المملكة المتحدة - البلدان التي يتم إنتاج أجزاء مختلفة من طائرات إيرباص فيها - وكذلك الرسوم على مجموعة كاملة من المنتجات من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28.