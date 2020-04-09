قرقاش: قرار وقف النار باليمن حكيم ومسئول

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، قرار تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بوقف إطلاق النار في اليمن ولمدة أسبوعين بأنه قرار حكيم ومسئول.

وقال قرقاش - في تغريدة على حسابه في "تويتر" أوردتها قناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس-: "مع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس (كورونا) ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة".

وأضاف أنه "قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيًا وسياسيًا".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أمس الأربعاء، وقفًا شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).