أمير مكة يتوج عادل الجبير بجائزة «الاعتدال»

توج أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، بجائزة "الاعتدال" في دورتها الرابعة.

وشكر الوزير الجبير خلال كلمته في الحفل الذي أقيم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة مساء أمس، الأمير خالد الفيصل ومعهد "الاعتدال" على الجائزة واعتبرها "جائزة لسياسة المملكة ودورها الكبير في نشر الاعتدال".

وبين الوزير الجبير أن "المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، وحتى الوقت الحاضر، عملت على خلق السلام ونشر التسامح"، مؤكدا أن "الاعتدال هو الإسلام والرحمة ونبذ الكراهية ونشر الأمن والاستقرار وهذا ديدن هذه البلاد عبر التاريخ".

وأكد أن "المملكة تبنت مبادرات ومراكز للحوار ونشر التسامح والتقارب بين الحضارات".