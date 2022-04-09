مسؤول عسكري أمريكي: الجيش الروسي لم يحل مشكلاته اللوجستية في أوكرانيا حتى الآن

قال مسؤول عسكري أمريكي، اليوم السبت، إنّ الجيش الروسي لم يحل مشكلاته اللوجستية في أوكرانيا حتى الآن.

ونقلت وسائل إعلام عن المسؤول قوله - دون الكشف عن هويته - إنه من غير المرجح أن يتمكن الروس من تعزيز قواتهم في شرقي أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أوكرانيا، أنّ روسيا خسرت 19 ألفًا و100 جندي و151 طائرة و136 مروحية و705 دبابات خلال الحرب بين الجانبين (المندلعة منذ 24 فبراير الماضي)، علمًا بأن موسكو نادرًا ما تتحدث عن خسائرها في الحرب.

وذكر بيانٌ لرئاسة الأركان الأوكرانية، حول خسائر الجيش الروسي بين 24 فبراير الماضي و9 أبريل الجاري، أنه «تم قتل 19 ألفًا و100جندي من الجيش الروسي، وتدمير 151 طائرة و136 مروحية و705 دبابات».

وأشار البيان إلى تدمير 1895 عربة مدرعة، و335 مدفعية، و108 راجمات صواريخ، و55 منظومة دفاع جوي.

كما لفت إلى خسارة الجانب الروسي، 1363 مركبة، و7 سفن وقوارب سريعة، و76 صهريج وقود، و112 طائرة مسيرة.