مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة المحلية والعالمية، إذ تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، وتستمر المتعة بمباريات دوري رابطة الأندية المحترفة المصري.

كما يشهد اليوم، منافسات قوية في البريميرليج تجمع بين مانشستر يونايتد وإيفرتون، وآرسنال مع برايتون، وساوثامبتون مع تشيلسي، وأستون فيلا أمام توتنهام، وفي الليجا الإسبانية، يلعب ريال مايوركا مع أتلتيكو مدريد، وريال مدريد أمام خيتافي.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد - 1:30 - beIN Sports 1 HD Premium

ساوثامبتون ضد تشيلسي - 4:00 - beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال ضد برايتون - 4:00 - beIN Sports 2 HD Premium

واتفورد ضد ليدز يونايتد - 4:00 - beIN Sports 3 HD Premium

أستون فيلا ضد توتنهام - 6:30 - beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 31

قادش ضد ريال بيتيس - 2:00 - beIN Sports 1 HD

ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد - 4:15 - beIN Sports 1 HD

فياريال ضد أتلتيك بيلباو - 6:30 - beIN Sports 1 HD

ريال مدريد ضد خيتافي - 9:00 - beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي- الجولة 32

إمبولي ضد سبيزيا - 3:00 - Lega Serie A YouTube

إنتر ضد هيلاس فيرونا - 6:00 - Lega Serie A YouTube

كالياري ضد يوفنتوس - 8:45 - Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 29

جروتر فيورث ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 3:30 -

كولن ضد ماينز - 3:30 -

فولفسبورج ضد أرمينيا بيليفيلد - 3:30 -

بايرن ميونخ ضد أوجسبورج - 3:30 -

هيرتا برلين - أونيون برلين - 6:30 -

الدوري الفرنسي - الجولة 31

ريمس ضد رين - 5:00 - beIN Sports HD 2

كليرمون ضد باريس سان جيرمان - 9:00 - beIN Sports HD 2

الدوري المصري - الجولة 13

المصري البورسعيدي ضد الأهلي - 9:30 - OnTime Sports HD

مصر المقاصة ضد الزمالك - 9:30 - OnTime Sports 2 HD

بيراميدز ضد غزل المحلة - 9:30 - OnTime Sports 3 HD