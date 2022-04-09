ألمانيا تعلن بلوغ الحد الأقصى من توريد الأسلحة لأوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرشت، إنّ بلادها وصلت إلى الحد الأقصى من توريدات الأسلحة من مخزونات البلاد العسكرية إلى أوكرانيا.



وأضافت في تصريحات لصحيفة«Augsburger Allgemeine»، وأوردتها وكالة «نوفوستي» الروسية: «يجب أن أقول بصراحة أنه فيما يتعلق بالإمدادات من مخزون الجيش الألماني، فقد وصلنا الآن إلى الحد الأقصى.. يجب أن تكون القوات الأوكرانية قادرة على ضمان الدفاع عن البلاد والحلفاء. لكن هذا لا يعني أنه يمكننا القيام بذلك. لا شيء أكثر بالنسبة لأوكرانيا. برلين تنسق باستمرار مع كييف بشأن هذه المسألة».



إلى ذلك، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده ترسل إلى أوكرانيا كل الأسلحة التي يمكن تسليمها بسرعة.



من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يواصل تسليح أوكرانيا، بما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع ويدعم نظام كييف بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب والقسوة تجاه المدنيين، على حد قولها.