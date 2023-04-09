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تقوم فرق الطوارئ بالبحث عن أشخاص أسفل حطام مبنى انهار في وقت سابق من اليوم الأحد بمدينة مارسيليا الفرنسية، ولكن حريقا بالقرب من موقع الانهيار يعرقل جهود الإنقاذ.

وانهار المبنى المؤلف من أربعة طوابق في المدينة الواقعة بجنوب فرنسا بعد فترة قصيرة من منتصف الليل. وقد انهارت أجزاء من منزلين مجاورين.

وأشارت المعلومات الأولية إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل. ووفقا للتقارير الإعلامية، فقد كانوا في مبنى مجاور.

ومن المرجح أن يكون الانهيار ناجم عن وقوع انفجار، إلا أن السلطات لم تتوصل للسببب حتى الآن.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين "لا نستطيع اليوم أن نعرف سبب وقوع الانفجار الكبير للغاية".

وأضاف "نعتقد أن هناك نحو 4 إلى 10 أشخاص أسفل الانقاض. وقال إنه تم إجلاء نحو 30 منزلا كإجراء احترازي.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى وقت الحادث.

وقال دارمانين "يبدو أن أربعة أشخاص كانوا في المبنى بالتأكيد"، مضيفا: "لا نعلم إذا كانوا أحياء أم لا".