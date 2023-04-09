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باسم مرسي يقود هجوم البنك الأهلي أمام الزمالك

الشروق
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 8:21 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 8:21 م

اعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي: أحمد صبحي

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أسامة ابراهيم - يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء - محمد هلال - كريم بامبو - أحمد ياسر.

خط الهجوم: باسم مرسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "عبد الرحمن حامد (حارس مرمي٢٠٠١) - محمود قاعود - محمود سيد - موسي دياوارا - عاصم صلاح - إسلام جابر - محمد بسيوني - أسامة فيصل - أحمد ياسين".


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