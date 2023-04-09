تسمم عشرات من ضيوف حفل زفاف في ألمانيا بأول أكسيد الكربون





أُصِيْب عشرات من ضيوف حفل زفاف في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا بالتسمم؛ جراء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.



وذكرت قوات الإطفاء، اليوم الأحد، أن ضيوف الحفل استدعوا خدمة الطوارئ مساء أمس السبت بعد أن عانى أحد الأشخاص من مشاكل حادة في الدورة الدموية.



وعندما دوى جهاز التحذير من أول أكسيد الكربون التابع لخدمة الطوارئ، طلب فريق الإنقاذ من حضور الحفل البالغ عددهم ما يتراوح بين 150 و200 شخص مغادرة القبو الذي يقع في مبنى إداري فارغ وطلب قدوم فرق إنقاذ أخرى.



وقالت قوات الإطفاء إن خدمة الطوارئ نقلت 34 شخصا إلى المستشفى، فيما ذهب 20 آخرون بمعرفتهم إلى المستشفى للفحص.



يذكر أن أول أكسيد الكربون، هو غاز عديم اللون والطعم والرائحة ويتكون نتيجة عمليات احتراق معينة وله تأثيرات سامة قوية على الجهاز التنفسي في حال ارتفاع تركيزه.



وقال متحدث باسم قوات الإطفاء، إنه كان هناك سخان غاز بالإضافة إلى مولدي كهرباء تعمل داخل المبنى أو بجانبه أثناء الحفل، وأضاف أن السبب الدقيق للحادثة غير معروف لأن هذه الأجهزة تم إغلاقها ونقلها إلى موقف سيارات عند وصول قوات الإطفاء.