الزمالك يستأنف تدريباته عصر غد استعدادا لمواجهة حرس الحدود

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواصلة الأبيض لتدريباته غدا الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في الثالثة والنصف عصرا استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد الفوز على البنك الأهلي اليوم في الدوري، استعداد للقاء حرس الحدود المرتقب في المسابقة المحلية.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 36 نقطة يحتل بها المركز الرابع، بجدول المسابقة.