مباحثات صينية روسية حول تعزيز التعاون الاستراتيجي

أجرى وزير الخارجية الصيني وانج يي محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الصينية بكين، اليوم.

وقال وانج إن العلاقات الصينية الروسية أصبحت نموذجا للتعاون الودي والمفيد للطرفين بين الدول الكبرى والدول المجاورة، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 75 عاما.

كما أعرب عن أمله في أن يلتزم الجانبان بمبدأ "الخمسة دائما"، الذي يشمل اتباع التوجيه الإستراتيجي لدبلوماسية رئيس الدولة دائما والالتزام دائما بمبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث والالتزام دائما بالمسار الصحيح في مواجهة الصواب والخطأ والسعي دائما إلى التعاون الشامل والمربح للجانبين والترويج دائما للتعددية القطبية المتساوية والمنظمة في العالم.

إلى ذلك، اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بكين. وطلب شي من لافروف نقل خالص تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي سياق إشارته إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قال شي إن الصين وروسيا شرعتا في مسار جديد من التعايش المتناغم والتعاون المربح للجميع بين الدول الكبرى والدول المجاورة وهو ما صب في صالح البلدين وشعبيهما وساهم بالحكمة والقوة في تحقيق النزاهة والعدالة الدوليتين.

وتابع شي: اتفقت مع الرئيس بوتين على مواصلة التبادلات الوثيقة لضمان التنمية السلسة والمطردة للعلاقات بين الصين وروسيا. ويتعين على الجانبين اغتنام فرصة الاحتفال بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية والعامين الثقافيين بين الصين وروسيا من أجل التنفيذ الكامل للتوافق المهم الذي توصلت إليه مع الرئيس بوتين.

وأكد شي، أن الصين تدعم الشعب الروسي في اتباع مسار التنمية الذي يناسب ظروفه الوطنية، وأنها تدعم روسيا في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعيين.

وقال شي إن الصين تولي دائما أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع روسيا، وإنها مستعدة لتعزيز التواصل الثنائي معها، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي متعدد الأطراف في إطار مجموعة البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون.

وأضاف أن البلدين سيعملان على إظهار المزيد من المسئولية، وتوحيد دول الجنوب العالمي في ظل روح المساواة والانفتاح والشفافية والشمول، وتعزيز إصلاح نظام الحوكمة العالمية، وقيادة بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية بقوة.