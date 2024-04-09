واشنطن: لا علم لنا بموعد الهجوم الإسرائيلي على رفح

قال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن بلاده لم تُبلّغ بموعد الهجوم البري الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن خطة موثوقة بشأن 1.4 مليون مدني نزحوا إلى رفح، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

واعتبر متحدث الخارجية الأمريكية أن عملية واسعة النطاق ضد رفح "ستكون لها آثار سيئة على المدنيين، وستعرض أمن إسرائيل للخطر في نهاية المطاف"، على حد تعبيره.

وتابع: "لقد أوضحنا لهم (لإسرائيل) أننا نعتقد أن هناك طريقة أفضل لتحقيق الهدف المشروع وهزيمة حماس التي لا تزال في رفح"، على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تحدث، يوم الاثنين، عن "تاريخ محدد"- لم يكشف عنه - لاجتياح رفح لتحقيق ما أسماه "النصر الكامل" على حركة حماس.

وتصر إسرائيل على اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.