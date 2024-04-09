حزب الله يعلن استهداف ‌‏مواقع تجمع لجنود الاحتلال: أسقطناهم بين قتيل وجريح

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف تجمعين للجنود الإسرائيليين في محيط موقع جل العلام، وثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا، وذلك بالقذائف المدفعية‏.

وقال الحزب، في سلسلىة بيانات، إن قواته نفذت هجوما ناريا على ‌‏تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف ما أدى إلى تدميرها وسقوط ‌‏الجنود بين قتيل وجريح، بحسب وكالة سبوتنيك.

وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين حزب الله من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر.

وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.