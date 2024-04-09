نقيب السينمائيين: تقييم فروع وفنيات الدراما الرمضانية والإستفادة من خبرات كبار المهنة

أكد نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة أن حصاد الدراما الرمضانية لموسم هذا العام يؤكد مدى التطور الذى يحدث سواء من حيث الشكل أو المضمون، وما كان هذا الحصاد ليخرج بهذا الشكل دون اهتمام ورعاية من شركة لها ثقلها فى الحراك الدرامى وهي "المتحدة للخدمات الإعلامية"، حيث جاءت التقييمات جميعها إيجابية، فلم تصدر تعليقات سلبية على محتوى الأعمال، بل كانت جميعها متسقة مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري.

وأضاف فودة بأنه تابع أكثر من 35 مسلسلا أنتجت من خلال المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن شركات أخرى، وأثبتت جميعها أن هناك روحا واحدة، ومجهود يحسب للقائمين على تلك الأعمال، مشيرا إلى أنه بعد كل هذا الحصاد ستكون هناك وقفة للتقييم لكل الفروع وما قدم على مستوى التمثيل والإخراج والكتابة وفى كل أفرع الصناعة للوقوف على النتائج بعد أن لمست النقابات كلها مدى التعاون من الشركات المنتجة وحرص تلك الشركات على أداء الرسم النسبي، وحقوق الملكية الفكرية، وهو ما توقعناه من كل الشركات الحريصة على مواصلة العمل الفنى دون معوقات.



وأشار نقيب السينمائيين إلى أنه يأمل أن تستمر عملية التوزيع العادل للأدوار كما لمسها فى كثير من الأعمال وأن لا يتم تجاهل أصحاب الخبرات من الفنانين الكبار، لأنهم يمثلون تاريخ صناعة الفن فى مصر، ومشاركتهم فى الأعمال الفنية يمنحها ثقلا وأهمية ولا يقلل منها.



وثمن فودة الدور الذى تقوم به النقابات الفنية فى متابعة مسيرة التطور ودفع عملية الإنتاج فى مصر والأخذ بيد الجميع من دعم ومساندة حتى تستمر نهضة الفن المصري فى الداخل والخارج، وذلك من خلال وضع أطر للتعاون لدعم العملية الانتاجية للدراما التليفزيونية والسينمائية، ومنح فرص للكوادر الشابة والخبرات فى جميع مجالات الصناعة، وسيتم ذلك فى مناقشات بين أصحاب تلك الشركات وفى مقدمتها المتحدة للخدمات الإعلامية والنقابات الفنية.