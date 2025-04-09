هل تستطيع رسوم ترامب الجمركية قهر التنين الصيني؟

جو يرق لـ«الشروق»: الصين لديها القدرة على دعم اقتصادها وعملاتها

أسلم: أكبر حصة من سندات الخزانة الأمريكية تمتلكها الصين

جاد الحريري لـ«الشروق»: قوة الصين الصناعية لا يجعلها ترضخ للرسوم الجمركية

ترامب يرفع الرسوم على الصين إلى 125% ويعلقها 90 يوما لنحو 75 دولة



على رغم من قيام الرئيس الأمريكي، بتأجيل رفع الرسوم الجمركية التى فرضها مؤخرا على الدول التي لم ترد عليه، إلا أنه رفض تأجيلها على السلع الصينية بل رفعها إلى 125%، في وقت رفضت فيه بكين الاستسلام لتلك الرسوم، وهو ما اعتبره خبراء استطلعت "الشروق" آرائهم، تعبير عن مدى القدرات الاقتصادية التي تتمتع بها الصين ما يمنحها قوة في مواجهة تلك الرسوم، وينذر بإطالة أمد الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي.

وتعتبر الصين من أكثر الدول المستهدفة بتلك الرسوم الجمركية منذ بداية الإعلان عنها، إذ يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فرضها رسوم على الواردات الصينية ضروري، بسبب سياستها الاقتصادية التي أحلقت ضررا بالاقتصاد الأمريكي، ودفعت الشركات للتصنيع خارج الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب منذ قليل، رفع رسوم الجمركية على الصين إلى 125% من 104% وبأثر فوري، في حين سمح بوقف الرسوم الجمركية التى فرضها على دول العالم مؤخرا 90 يوماً وذلك على أكثر من 75 دولة لم ترد برسوم انتقامية وخفض الرسوم إلى 10% خلال هذه الفترة.

وتحقق الولايات المتحدة أكبر عجز تجاري مع الصين، وصل لـ295 مليار دولار بنهاية 2024.

وبالرغم من قوة الرسوم الأمريكية إلا أن الصين لم يهمها الأمر ورفعت الرسوم الجمركية على سلع الأمريكية إلى 84%.

وكشف تقرير لـ "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الثلاثاء أن الرئيس الصيني شي جي بينج، من غير الممكن أن يقدم تنازلات سياسية واقتصادية في أزمة الرسوم الجمركية خاصة وأنه يريد أن يرسل رسالة للجميع أنه غير قابل للترهيب.

وقال جو يرق رئيس قسم الأسواق العالمية في cedar markets، إن سياسة الصين تغيرت بشكل كلي اتجاه الرسوم الجمركية فبعدما كانت تتبع سياسة متزنة في الجولة الأولى من تلك الرسوم التي فرضها ترامب أثناء فترة رئاسته الأولى، أصبحت الآن تسير بمبدأ التحدي الاقتصادي للولايات المتحدة.

وتابع يرق، خلال تصريحات لـ" الشروق"، منذ بداية الجولة الثانية من الرسوم الجمركية الأمريكية في عهد ترامب كانت بكين بالمرصاد لتلك الرسوم وقامت بالرد المماثل عليها، وهو جاء على عكس كثير من الدول الأخرى التي رضخت لها، وطالبت التفاوض مع الولايات المتحدة لإلغائها أو تأجيلها فور صدورها.

أعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت، أن الإدارة الأمريكية تلقت عددا هائلا من طلبات التفاوض من الدول لتجنب فرض رسوم جمركية متبادلة، وكانت كلا من كوريا الجنوبية واليابان في مقدمة الدول التي طلبت التفاوض على إلغاء الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها.

وتوقع يرق، أن عدم سرعة تفاوض الصين حول الرسوم الجمركية، ينذر بإطالة الحرب التجارية عالميًا وبالرغم من تداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصاد الصيني يستطيع تحملها لأن حجم التبادل التجاري بين الصين وأمريكا يمثل 2.5% في حجم الاقتصاد الصيني.

وذكار يرق، أنه يتوقع أن تؤدي تلك الحروب لتراجع نمو الاقتصاد الصيني، لكن بكين لديها القدرة على التدخل لدعم اقتصادها وعملتها للمحافظة على النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الصين لو كانت تتوقع تداعيات سلبية لاقتصادها بسبب تلك الرسوم لسارعت للتفاوض عليها.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع من عام 2024 على أساس سنوي، وهو أسرع معدل نمو منذ ستة فصول، متجاوزاً التوقعات التي بلغت 5%.

رفع صندوق النقد توقعاته؛ لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري إلى 4.6%، بزيادة 0.4% عن توقعات السابقة كما رفع نمو الاقتصاد في عام 2026 إلى 4.5%.

وقال نعيم أسلم رئيس قسم الاستثمار في Zaye Capital Markets، إن الصين لا تخشى على وضعها الاقتصادي في تلك الحروب، وظهر ذلك في تقديم الحكومة الصينية الدعم الرسمي لسوق المال بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها مع تصاعد الحروب التجارية، ما دعم سوق المال وأنقذه من فوضى أسوأ.

وتابع أسلم أن الصين تدرك قوتها الاقتصادية في هذه الحرب من خلال امتلاكها أكبر حصة من سندات الخزانة الأمريكية، والتي من خلالها يمكن أن تلحق ضررا أكبر مما تلحقه الولايات المتحدة بها، كما تستطيع أن تستخدم عملاتها كسلاح ضد الولايات المتحدة؛ لذلك "الولايات المتحدة هي التي لديها أكثر لتخسره على المدى القصير والمتوسط مقارنة بالصين من تلك الحروب".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن بنك الشعب الصيني، لن يلجأ إلى التخفيض الفوري لقيمة اليوان لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، وأكد مصدران أن البنوك الحكومية الصينية الكبرى في البلاد شوهدت تبيع الدولار وتشتري اليوان بقوة لإبطاء وتيرة انخفاض اليوان في السوق الفورية المحلية يوم الأربعاء.

وارتفع سعر الدولار مقابل اليوان الصيني اليوم الأربعاء 0.15% إلى 7.3 يوان لكل دولار.

وقال جاد الحريري، استراتيجي الأسواق المالية في شركة first financial market لـ"الشروق"، إن الصين ليس من السهل أن ترضخ للرسوم الجمركية الأمريكية، فهي تعد القوى الصناعية الأولى في العالم.

وتابع الحريري، أن الصراع التجاري بين أمريكا والصين سيكون تبعياته تتجاوز الاقتصاديين ليؤدي إلى ركود عالمي، وبالرغم من هذا لن ترضخ الصين ولكن من الممكن أن تقبل بحل وسط يرضي الجميع.