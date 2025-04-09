أحمد داود يتعاقد على بطولة فيلم إذما 

تعاقد الفنان أحمد داود على بطولة فيلم "إذما" من تأليف وإخراج محمد صادق، الفيلم مقتبس عن رواية إذما التي صدرت عام 2020 للكاتب محمد صادق وكانت الأكثر مبيعا لسنوات.

ويعد أحدث أعمال أحمد داود هو مسلسل "الشرنقة" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025 وشاركه في بطولته كلا من مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داود السينمائية هو فيلم "الهوى سلطان"، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات وتخطت إيراداته الـ 80 مليون جنيه، ويشارك في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.