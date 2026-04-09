الحكومة الألمانية تعلن استئناف الحوار المباشر مع إيران

بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الخميس، سعيها إلى استئناف الحوار المباشر مع طهران.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين: "بعد فترة طويلة من الصمت، والتي كان لها أسباب وجيهة من جانبنا، سنستأنف الآن بصفتنا الحكومة الألمانية المحادثات مع طهران". وأوضح أن ذلك يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وشركاء أوروبيين.

وفي إشارة إلى محادثات السلام المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قال ميرتس: "هدفنا من هذا المسار هو تقديم إسهام من جانبنا لإنجاح المفاوضات المقبلة".

وأضاف أنه سيتواصل اليوم هاتفيًا بهذا الخصوص مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

وأكد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أن حكومته ستواصل دعم العملية الدبلوماسية "حيثما ومتى ما كان ذلك ممكنًا"، مضيفًا: "نحن مستعدون لتحمل المسئولية والإسهام في استقرار السلام إذا تحقق".

وأوضح أن ألمانيا لها مصلحة أساسية في نجاح الجهود الدبلوماسية، وأردف أن "نجاح مثل هذا لا يتعلق فقط باستقرار المنطقة، بل يؤثر أيضًا على تطور الاقتصاد العالمي، ويؤثر بشكل خاص على تطور اقتصادنا الوطني".