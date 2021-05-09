سحب 6269 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

سحبت الأجهزة المعنية 6269 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس الماضى.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك مركبات المناطق الحرة، ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

يذكر أن هذا الملصق يتيح تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة من خلال التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنياً ، كما يتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة ، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.