رئيس وزراء سريلانكا يتعهد ببذل أي تضحيات لحل الأزمة السياسية في البلاد

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عرض رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا بذل " أي تضحيات" لازمة حتى في ظل اشتباك بين أنصاره والمتظاهرين المطالبين باستقالته وشقيقه رئيس البلاد بسبب مرور البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التلفزيون المحلي نشر اليوم الاثنين صورا لمجموعات تضرم النيران في خيام نصبها المتظاهرون خارج المقر الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو.

وشوهدت الشرطة وهي تستخدم خراطيم المياه لتفريق الحشود وإخماد الحريق.

ويشار إلى أن ارتفاع الاسعار فاقم من المظاهرات في سريلانكا، التي تقترب من الافلاس، وأوقفت عمليات دفع الدين الأجنبي.

وتحولت الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية، حيث يطالب المعارضون والمتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء والرئيس جوتابايا راجاباكسا، وتعديل الدستور من أجل إلغاء الصلاحيات التنفيذية الواسعة التي تحظى بها الرئاسة.



