زيلينسكي يعلن توسيع إنتاج المسيّرات بالتعاون مع الحلفاء لما بعد الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، عن خطط لتوسيع إنتاج الطائرات المسيّرة بالتعاون مع الحلفاء، لتشمل فترة ما بعد الحرب أيضا.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية: "نعمل مع شركاء لضمان أن تعمل خطوط الإنتاج في بلدانهم بكامل طاقتها أيضا، سواء من أجل دفاعنا المشترك اليوم أو من أجل مخزونات الشركاء بعد الحرب".

وأوضح أن التعاون سيشمل جميع الدول القادرة على المساعدة في الاستثمارات، وتوفير الأجزاء الفردية، ومنشآت الإنتاج.

وأضاف: "نقوم تدريجيا بسد فجوة التمويل الخاصة بإنتاج الطائرات المسيّرة والطائرات الاعتراضية".

وكانت كييف قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقيات جديدة بشأن إنتاج الطائرات المسيّرة في الدنمارك، وأعلن زيلينسكي عن اجتماع لـ "تحالف الراغبين" الذي تقوده بريطانيا وفرنسا، وذلك بالتزامن مع مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده يومي الخميس والجمعة في روما.

وسيبقى الدفاع الجوي، وخاصة الدفاع ضد هجمات الطائرات المسيّرة، الموضوع الرئيسي للمؤتمر، في ظل استمرار أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبسبب تزايد عدد هجمات الطائرات المسيّرة الروسية على أهداف داخل العمق الأوكراني، تُواصل كييف مناشدة الدول الداعمة لتقديم مساعدات عسكرية جديدة.