بايدن يعتزم مناقشة قضية الهجرة خلال مكالمة فيديو مع الرئيس المكسيكي

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رغبتهما في مناقشة لائحة الحدود الأمريكية المثيرة للجدل "تايتل 42" المقرر أن تنتهي يوم الخميس، وذلك خلال مكالمة فيديو اليوم الثلاثاء.

كما سيناقش الرئيسان مكافحة مخدر الفنتانيل والتعاون الاقتصادي، حسبما أعلن لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي يوم الاثنين.

وتم تقديم إجراء "تايتل 42" من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب وسمح للسلطات الأمريكية برفض المهاجرين بسرعة، بالإشارة إلى تهديد جائحة فيروس كورونا.

وتم الإبقاء عليه في البداية في عهد بايدن ولكن من المقرر أن ينتهي يوم الخميس المقبل. وتستعد المجتمعات الحدودية في الولايات المتحدة لتدفق جماعي للأشخاص.

وفي المستقبل، تريد الحكومة الأمريكية من طالبي اللجوء التسجيل في مراكز في جواتيمالا وكولومبيا. وهناك، سيتم فحصهم لمعرفة ما إذا كان لديهم أي فرصة لدخول البلاد قبل القيام بالرحلة الخطيرة عبر أمريكا الوسطى والمكسيك.