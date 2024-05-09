تراجع صافي أرباح كومنولث بنك الأسترالي خلال الربع الثالث

أعلن مصرف كومنولث بنك أوف أستراليا تحقيق أرباح نقدية صافية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي قبل مراجعتها بنحو 4ر2 مليار دولار أسترالي بانخفاض نسبته 5% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت أرباح التشغيل بنسبة 1% على خلفية انخفاض عدد أيام عمل الربع الثالث يوم واحد عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل ارتفعت نفقات التشغيل بنسبة 2% مع ارتفاع تكاليف الإهلاك والموظفين، وتعويض ذلك جزئيا بالمبادرات الإنتاجية.

يذكر أن كومنولث بنك أو أستراليا هو بنك أسترالي متعدد الجنسيات يعمل في جميع أنحاء نيوزيلندا وآسيا والولايات المتحدة وبريطانيا بشكل أساسي ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والمؤسسات، وإدارة الأموال، والتقاعد، والتأمين، وخدمات الاستثمار والسمسرة.