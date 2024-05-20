التلفزيون الإيراني: لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية

أعلن التلفزيون الإيراني الاثنين أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية التابعة للرئيس الإيراني ابراهبم رئيسي.



وأظهرت الصورة الأولى من مكان الحادث، تحطم الطائرة بشكل كامل.