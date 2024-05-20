التلفزيون الإيراني: لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية

الأكثر قراءة
ابن وردة الجزائرية: «أيام» كانت وعدا لأمي.. ولم أحب بليغ حمدي لهذا السبب
علماء يتوصلون إلى حل للغز بناء أهرامات مصر
خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي
بعد التعادل برادس.. عمرو أديب للجمهور: الأهلي بطل إفريقيا.. اذهبوا للاحتفال
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
أعلن التلفزيون الإيراني الاثنين أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية التابعة للرئيس الإيراني ابراهبم رئيسي. وأظهرت الصورة الأولى من مكان الحادث، تحطم الطائرة بشكل كامل.