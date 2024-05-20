 التلفزيون الإيراني: لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية - بوابة الشروق
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التلفزيون الإيراني: لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية

مروحية الرئيس الإيراني
مروحية الرئيس الإيراني
وكالات
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 6:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 6:18 ص

أعلن التلفزيون الإيراني الاثنين أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية التابعة للرئيس الإيراني ابراهبم رئيسي.

وأظهرت الصورة الأولى من مكان الحادث، تحطم الطائرة بشكل كامل.

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