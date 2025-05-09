منتخب مصر يتخطى عقبة تنزانيا ويتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا للشباب

حقق منتخب مصر للشباب الفوز بهدف دون رد على منتخب تنزانيا، ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، ليتأهل رسميا إلى الدور.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد، وهو ما يكفي لتأهله إلى ربع النهائي في ظل الترتيب الحالي للمجموعة.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى المدير الفني أسامة نبيه تغييرات عدة، فشارك عمر فتحي بدلًا من محمد السيد، كما دخل محمد رأفت بدلًا من محمد زعلوك في الدقيقة 55.

في الدقيقة 58، حصل عمر فتحي على مخالفة خطيرة على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من مدافع تنزانيا.

وواصل نبيه تعديلاته الفنية، حيث أشرك عمرو خالد بيبو بدلًا من أحمد شرف، صاحب هدف اللقاء الوحيد حتى تلك اللحظة، في الدقيقة 63.

شهدت الدقيقة 75 لحظة خطيرة بعد خروج خاطئ من الحارس عبد المنعم تامر، واصطدامه بأحد لاعبي تنزانيا، لكنه تلقى العلاج سريعًا.

واصل الحارس تألقه في الدقيقة 79، بعدما أنقذ مرماه من هدف محقق عقب ارتباك دفاعي واضح.