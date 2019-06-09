المحكمة الدستورية في مولدوفا تسقط سلطات الرئيس في نزاع لتشكيل الحكومة

تدخلت المحكمة الأعلى في مولدوفا اليوم الأحد في نزاع بين أحزاب موالية لروسيا وأخرى موالية للاتحاد الأوروبي حول تشكيل حكومة في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأسقطت المحكمة الدستورية بشكل مؤقت سلطات رئيس البلاد الصديق لروسيا إيجور دودون. ووفقا لموقع المحكمة على الانترنت، أمر القاضي بافل فيليب الذي قاد الحكومة السابقة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

ووقع فيليب مرسوما بعد ذلك بقليل، وفقا لتقارير إعلامية محلية، وحدد أوائل سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الجديدة.

وكان حزب الاشتراكيين الذي يتزعمه الرئيس دودون قد جاء في المركز الأول في الانتخابات العامة التي أجريت في فبراير الماضي بحصوله على 31% من الأصوات. وتلاه اثنان من القوى الموالية للاتحاد الأوروبي بفارق بسيط: حيث حصلت مجموعة "إيه.سي.يو.إم" الموالية لأوروبا إلى حد كبير على 26% من الأصوات وحصل الحزب الديمقراطي الذي كان قبل ذلك مهيمنا في البرلمان على 23% من الأصوات.

يشار إلى أن مولدوفا،التي يقطنها 5ر3 مليون نسمة، تقع بين أوكرانيا ورومانيا، كما أنها واحدة من أفقر الدول في أوروبا.

وتقع الأحزاب السياسية المتنافسة في مولدوفا على طرفي طرفي صراع بين الاندماج مع الاتحاد الأوروبي وبين الولاء لموسكو حاكم الاتحاد السوفيتي سابقا.

ويمثل الفساد واحدة من المشكلات الأكبر في مولدوفا.