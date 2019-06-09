ولايات ألمانية تدعو إلى تعزيز التعاون لمكافحة العائلات الإجرامية

طالب عدد كبير من الولايات الاتحادية في ألمانيا التي تعاني من العائلات الإجرامية، بتعزيز التعاون فيما بينها من أجل التصدي لهذه العائلات.

وذكر وزراء الداخلية المحليين لولايات شمال الراين-فيستفاليا وبرلين وبريمن والسلطات المعنية بهذه الولايات أنه من المهم أن يحدث تبادل للخبرات وأن يكون هناك أيضا تنسيق للإجراءات وإشراك الهيئة الاتحادية لمكافحة مثل هذه الجرائم.

وأشار وزير الداخلية المحلي لولاية برلين أندرياس جايزل إلى إشراك الشرطة الأوروبية "يوروبول" أيضا.

يذكر أن الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم أعلنت بالفعل تقريرا عن وضع أعضاء مجرمين في عائلات من أصول عربية.

وقال وزير الداخلية المحلي لولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا، هربرت رويل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الأنشطة التي تقوم بها عائلات إجرامية لا تتوقف عند حدود الولايات الاتحادية"، ولذلك فقد شدد على ضرورة "تحسين التعاون بشكل عاجل" بين أجهزة الشرطة، وأوضح أنه من الضروري مثلا أن يكون هناك تقرير موحد عن الوضع على مستوى ألمانيا.