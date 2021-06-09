 فيديو.. مصطفى الفقي: أميل لنظرية التركيز على تطوير قطاع معين ليصبح بمثابة قاطرة تغيير المجتمع - بوابة الشروق
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فيديو.. مصطفى الفقي: أميل لنظرية التركيز على تطوير قطاع معين ليصبح بمثابة قاطرة تغيير المجتمع

المفكر والكاتب مصطفى الفقي
المفكر والكاتب مصطفى الفقي
أمل محمود
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 2:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 2:49 ص

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه يميل إلى نظرية التركيز على تطوير قطاع معين ليصبح بمثابة قاطرة تغيير المجتمع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن المشروع القومي للإصلاح الزراعي غير من شكل الزراعة والإنتاج ومساحة الرقعة المنزرعة بمحصول معين، معربًا عن سعادته بزيادة المساحات الزراعية في مصر.
وذكر أن البعض يرى أن تفتيت الملكية كان نوعًا من العدالة لكنه أثر على الإنتاج الزراعي النهائي، مضيفًا أن المشروع القومي للإصلاح الزراعي كان أول مشروع صادم للمجتمع.
وأوضح الفقي، أن الأولوية حاليًا لعملية التحديث والتحرك للأمام في المشروعات التنموية كزيادة مساحات الأراضي الزراعية وتطوير الطرق والكباري.

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