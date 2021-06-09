عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد مهاجمة حشرات الزيز للرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، خلال سيره باتجاه الطائرة قبل لحظات من مغادرته الولايات المتحدة متجها إلى بريطانيا في أول زيارة رسمية إلى أوروبا.



وتسبب غزو حشرات الزير لمنطقة المطار في تأجيل إقلاع طائرة لصحفيي البيت الأبيض من واشنطن، حيث دخلت الحشرات إلى محركات الطائرة، ما أرغم مساعدي الرئيس الأمريكي على البحث عن حلول بديلة لنقل الصحفيين المكلفين بتغطية جولة جو بايدن الخارجية، وإرجاء عملية الإقلاع من الساعة 21:00 إلى الساعة 23:00 يوم الثلاثاء، ثم إلى الساعة 2:15 من يوم الأربعاء.









ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، المملكة المتحدة في أول محطة من جولته الأوروبية.



والتقى الرئيس والسيدة الأولى، جيل بايدن بجنود أمريكيين في مقاطعة «سوفولك» الإنجليزية، في أول جولة خارجية لهما منذ أن تولى بايدن السلطة في يناير الماضي.



ومن المقرر أن يلتقي بايدن غدا الخميس مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بالقرب من مقاطعة كورنوال، حيث تعقد قمة مجموعة السبع من الجمعة حتى الأحد المقبلين.



وعلى هامش القمة، من المتوقع أن يلتقي بايدن مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بين زعماء آخرين في مجموعة السبع.



وفي نهاية زيارتهما إلى بريطانيا، ستستقبل الملكة إليزابيث الثانية، الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في قلعة «ويندسور» بالقرب من لندن يوم الأحد المقبل.



ويعتزم بايدن أن يحضر يوم الإثنين المقبل قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا رفيع المستوى مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في اليوم التالي



ومن المتوقع أن يعقد بايدن، يوم الأربعاء المقبل، قمة يترقبها العالم بشغف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي إلى واشنطن.



وقال البيت الأبيض إن «هذه الجولة سوف تسلط الضوء على التزام أمريكا بحشد ديمقراطيات العالم، والعمل معا لتشكيل قواعد الطريق للقرن الـ21 والدفاع عن قيمنا ومعالجة أكبر التحديات في العالم».