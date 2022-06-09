وزير الخارجية: سد جوليوس نيريري يترجم أطروحات الاتحاد الإفريقي بشكل عملي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن لقاء نظيرته التنزانية ليبراتا مولا مولا، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، شهد استعراض التقدم المحرز في المشروع القومي الهام سد جوليوس نيريري، الذي تنفذه الشركات المصرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التنزانية، مساء الخميس، أن اللقاء شدد على ضرورة أن تولي الحكومتان اهتمامًا لهذا المشروع العملاق، موضحًا أن مشروع السد يؤكد إمكانية الدول الإفريقية على دعم بعضها.

ولفت إلى أن المشروع يؤكد إمكانية الدول الإفريقية على الاستفادة من قدراتها المشتركة، وترجمة ما يطرح في إطار الاتحاد الإفريقي من ضرورة التكامل بشكل عملي، ويخدم مصلحة الشعبين، ويحقق التنمية في كل منهما.

ووصلت إلى القاهرة فجر اليوم الخميس وزيرة خارجية تنزانيا، قادمة من دار السلام في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وتنزانيا، وآخر التطورات في المنطقة والقارة.