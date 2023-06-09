جماهير الأهلي تساند اللاعبين في مران الفريق بالمغرب

شهد مران الأهلي الذي أقيم على ملعب العربي الزاولي حضور عدد من جماهير الأهلي ممن تواجدوا في مدينة الدار البيضاء لحضور مباراة الوداد المغربي، التي تقام مساء الأحد على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرصت جماهير الأهلي على الهتاف للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في تقديم أداء مميز خلال اللقاء.

وكان كولر قد عقد محاضرة للاعبين في فندق الإقامة، قبل التوجه لخوض مرانه الأول للفريق في المغرب، استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الأحد على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.