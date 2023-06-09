كوريا الجنوبية تستدعي السفير الصيني لانتهاكه البروتوكولات الدبلوماسية

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، السفير الصيني لدى سول، شينج هايمينج، للاحتجاج على تعليقاته الأخيرة التي تتهم سول بالميل نحو الولايات المتحدة على حساب الصين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشانج هو جين، حذر السفير الصيني من مغبة تصريحاته ، والتي أدلى بها خلال اجتماعه مع زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية.

واتهمت الوزارة السفير الصيني بانتهاك البروتوكولات الدبلوماسية والتدخل في السياسة الداخلية لكوريا الجنوبية.

وكان شينج قد اتهم حكومة كوربا الجنوبية بالميل المفرط تجاه الولايات المتحدة، والإضرار بعلاقاتها مع الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لها، وذلك في اجتماع مع زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج.