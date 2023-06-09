سلطة الطيران المدني تستضيف ورشة عمل عن مفهوم مراجعات برنامج الآياتا لتدقيق سلامة العمليات الجوية بشركات الطيران

استضافت سلطة الطيران المدني وشركة مصر للطيران ورشة عمل حول "مفهوم مراجعات برنامج الآياتا IATA Operations Safety Audit (IOSA)" لتدقيق سلامة العمليات الجوية في شركات الطيران وتقييم المخاطر، والتي نظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الآياتا)، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 من يونيو الجاري، بمشاركة سلطتي الطيران المدني بكل من دولتي الأردن والإمارات بحضور مندوبي شركات الطيران بالشرق الأوسط والعاملين بمجالات السلامة الجوية، وتأتي ورشة العمل في ضوء استراتيجية وزارة الطيران نحو الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية.



وقام بإدارة ورشة العمل كل من جهاد الفقير رئيس السلامة الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط ومحمد لطفي مدير منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الجوي. حيث قدمت ساكيلي روزميري مدير تدقيق معايير السلامة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي شرحًا حول المعايير الأساسية فى مجال السلامة بما يكفل تعزيز مستويات أداء السلامة والمرونة التشغيلية، وكذلك سبل تطوير برنامج تدقيق السلامة التشغيلية التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، وصولًا إلى نموذج قائم على المخاطر يتيح تخصيص عمليات التدقيق وفقًا لطبيعة المخاطر التي تواجهها شركات الخطوط الجوية، مضيفه أن التسجيل في برنامج تدقيق السلامة التشغيلية يعد أحد متطلبات العضوية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي.



وتضمنت ورشة العمل تقديم عروض توضيحية عن كافة الموضوعات المتعلقة بشرح التغيرات الرئيسية التي طرأت على برنامج الأياتا Operations Safety Audit من حيث آلية التدقيق والمتابعة المستمرة، هذا بالإضافة إلى مناقشة كافة إجراءات ضمان الجودة والسلامة والمراجعة الداخلية فى العمليات الجوية بشركات الطيران، وقد أتاحت ورشة العمل للمشاركين مناقشة أفضل الممارسات والوسائل المتعلقة بمجال السلامة الجوية.



وتأتي ورشة العمل في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة الطيران المدني المصري و الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق الدائم في مجال سلامة الطيران من خلال البرامج الموصي بها من قبل منظمة "الأياتا" والمعتمدة دوليًا في مجال مراقبة مستويات السلامة والخدمات الأرضية على شركات الطيران.



وشاركت سلطة الطيران المدني في ورشة العمل التابعة لوكالة سلامة الطيران للاتحاد الأوروبي في مدينة كولن الألمانية في الفترة من ٤ إلى ٨ يوليو حول "الحلول المبتكرة لإزالة الكربون ودور سلطات الطيران المدني بشأن تفعيل استخدام الوقود الحيوي المستدام"، بحضور المهندس أحمد عبد الرحمن مفتش صلاحية بالسلطة؛ حيث قدم الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني عرضا تفصيليا عن خطة وزارة الطيران في مجال خفض الانبعاثات وفقًا لأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة و رؤية مصر ٢٠٣٠، وكيفية التزام كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة بالمعايير والمواصفات الدولية واتباع أفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي في مجال خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الطائرات وإبراز دور قطاع الطيران في استخدام الوقود الحيوي.



كما قام المهندس عبد الغفار السيد ممثل مصر بلجنة حماية البيئة بالإيكاو ونائب رئيس اللجنة بتقديم عرض عن تجربة سلطة الطيران المدني المصري ‎في إعداد خطة عمل مصر الأولى حول خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الطيران المدني الدولي وسبل تحديثها.



وهدفت ورشة العمل إلى الالتزام بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة في ضوء التنمية المستدامة من أجل التحول إلى الأخضر والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات من أجل الوصول إلى الهدف الطموح طويل الأجل إلى صفرية انبعاثات بحلول ٢٠٥٠ من خلال الحلول المبتكرة والإجراءات العالمية المتبعة.