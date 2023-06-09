ضبط عدد من تجار المخدرات بحوزتهم مواد مخدرة قيمتها 17 مليون جنيه بالإسماعيلية والبحيرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية – القنطرة غرب – فايد – وادي النطرون) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتي أمن (الإسماعيلية – البحيرة) تم استهدافهم وضبطهم.

ففي الإسماعيلية تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير .. وبحوزتهما 2300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 230 كيلو جراما و2000 قرص مخدر لعقار "التامول" وسيارتين دراجة نارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

كما تم ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزتهما كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات وكمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وكذلك تم ضبط شخص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وضبط شخص له معلومات جنائية حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة فايد وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وفي البحيرة، تم ضبط شخص حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما تم ضبط شخص حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.. وبحوزته 203 أقراص مخدرة لعقار الترامادول ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 17 مليون جنيه.