أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الجمعة، رصد زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قرب السواحل الشرقية لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وأوضح الفرع المحلي في بيانه، أن الزلزال وقع صباح اليوم الجمعة على بعد 393 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 163 ألف نسمة، وبعمق 51.2 كيلومترا تحت قاع البحر، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ووفقا للمعلومات الواردة من إدارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا، لم يشعر سكان المدن بالهزات الأرضية.

ولم يتم الإعلان عن أي تحذير بشأن احتمالية حدوث موجات مد عالية (تسونامي) في المنطقة، كما لم يحدث أي أضرار مادية أو خسائر بشرية.