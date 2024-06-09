عمرو أديب عن فيديو مدرس الجيولوجيا: أخبار وزير التعليم إيه

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علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول لمدرس جيولوجيا يُقدم مراجعة نهائية لطلبة الثانوية العامة في صالة حسن مصطفى لكرة اليد بمدينة 6 أكتوبر.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن 4000 طالب حضروا هذه المراجعة النهائية، معقبا: «حد يصدّق الكلام ده».

وأضاف: "فيه أضواء في الصالة كأن شيكابالا داخل الملعب"، وتساءل عما تعلمه الطلبة الذين كانوا حاضرين في هذه المراجعة.

ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف المسئولين عن الصالة لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة، لكنه تابع: «أخبار وزير التعليم إيه».

وأشار إلى أن القيمة التي حصّلها 4000 طالب لا يمكن أن تفوق ما يحصله 40 طالبا في فصل دراسي.