الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال موجة غارات واسعة على طهران

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي استكمل موجة غارات واسعة في طهران استهدفت بنى تحتية لمشروع السلاح النووي الإيراني ومستودعات وقود.



وقال أدرعي: "أتمّت مقاتلات سلاح الجو، بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات العسكرية، موجة غارات واسعة في طهران نحو عدد من الأهداف التابعة لمشروع السلاح النووي الإيراني، من بينها مقر وزارة الدفاع الإيرانية، ومقر "سبند" التابع للمشروع النووي، وأهداف إضافية".



وأضاف: "تسهم هذه الأهداف في دعم الجهد الإيراني لامتلاك سلاح نووي، وقد أخفى فيها النظام الإيراني أرشيفه النووي".

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يهاجم أهدافا عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن مع الأعمال الجارية لاعتراض الصواريخ التي أطلقت من إيران.

أفاد مراسلنا باندلاع حرائق جراء الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت خزانين للنفط أحدهما في منطقة شهران غربي العاصمة طهران والآخر للوقود جنوبي العاصمة .

وشنّ الجيش الإسرائيلي فجر يوم الجمعة الماضية عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران تنفذ عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية. بعد أن خاطب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الإيرانيين متوعدا بالرد على إسرائيل بقوة.