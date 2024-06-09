نقل رئيس وزراء هايتي المؤقت الجديد إلى المستشفى

أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء المؤقت الجديد في هايتي جاري كونيل دخل إلى المستشفى للعلاج في العاصمة بورت أو برنس.

ويعاني كونيل من الربو المزمن ولديه صعوبات في التنفس، وفقا لما أفادت به منصات إعلامية في الدولة الكاريبية مساء السبت، نقلا عن أشخاص مقربين منه.وتجري الاستعدادات لنقل رئيس الوزراء إلى مستشفى خارج البلاد.

يشار إلى أنه في أواخر شهر مايو الماضي انتخب المجلس الرئاسي الإنتقالي في هايتي كونيل رئيسا مؤقتا للوزراء لقيادة البلاد للخروج من سلسلة من الأزمات السياسية. وكان كونيل قد شغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من سبتمبر 2011 إلى مايو 2012.

ووسط أزمة خطيرة تنطوي على صراعات سياسية ومشكلات أمنية وفي الإمدادات، تم تكليف كونيل بتمهيد الطريق لأول انتخابات منذ عام 2016.

وتصاعدت أعمال العنف من جديد في أواخر شهر فبراير الماضي على أيدي العصابات المسلحة، التي تسيطر بالفعل على نحو 80% من العاصمة الهايتية بورت أو برنس، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

واستقال رئيس الوزراء المؤقت السابق أرييل هنري، الذي لم يعد من رحلة إلى الخارج في نهاية فبراير بسبب الوضع الأمني في هايتي. وتولى هنري مقاليد الحكم بعد فترة وجيزة من اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021

ووفقا لخطة المجلس الرئاسي الإنتقالي، يجب أن يكون لهايتي رئيس جديد بحلول 7 فبراير 2026.