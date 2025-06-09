الأمين العام للناتو يطالب بزيادة الإنفاق على القطاعين الجوي والصاروخي بنسبة 400%

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إنه على الدول الأعضاء تعزيز إنفاقها على القطاعين الجوي والصاروخي بنسبة 400% لمواجهة التهديد القادم من روسيا.

وسيقول روته خلال زيارة إلى لندن إنه يتعين على الناتو القيام بـ " قفزة نوعية في دفاعها الجماعي" لمواجهة الاضطراب والتهديدات المتزايدة، حسبما جاء في مقتطفات نشرها الناتو قبل خطاب روته.

ومن المقرر أن يلتقى روته برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبل قمة الناتو المقرر في هولندا، حيث من المرجح أن تلتزم الدول الـ32 الأعضاء بالحلف بزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري.