أمن الغربية يكشف حقيقة ادعاء سرقة دراجة نارية على يد فرد شرطة سابق

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ملابسات منشور متداول عبر حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، ادعى فيه صاحبه تعرضه للاستيقاف من قبل فرد شرطة سابق، دون تحديد اسمه، خلال سيره بأحد الطرق بمحافظة الغربية، والاستيلاء على دراجته النارية والفرار بها، زاعمًا تقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبطه.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول المنشور ومقطع الفيديو، وبفحص الواقعة تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية. وبسؤاله، أقر بأنه اشترى الدراجة النارية المشار إليها من أحد المعارض، إلا أنه تعثر في سداد الأقساط المستحقة عليها، ما دفعه إلى إعادتها للمعرض خشية تراكم المديونيات عليه.

وأضاف أنه عندما استفسر أفراد أسرته عن مصير الدراجة، ادعى على غير الحقيقة أن فرد شرطة استولى عليها، كما نفى تحرير أي محضر بشأن الواقعة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.